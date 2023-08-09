Смертельный обстрел Днепропетровщины: от удара врага погиб 18-летний парень

В ночь на 9 августа российские захватчики ударили по Никопольщине на Днепропетровщине. К сожалению, есть жертвы и раненые.

Ночь оказалась трагической. С вечера враг трижды обстреливал Никопольщину.

Обратите внимание Ночью оккупанты ударили ракетой по Днепропетровщине: вспыхнул пожар

Что известно об обстреле Днепропетровщины

Так, враг направил тяжелую артиллерию на сам Никополь и Марганецкую громаду. К сожалению, погиб 18-летний парень. Еще три человека пострадали – мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Кроме этого, в результате обстрела повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто и несколько линий электропередач.

Последствия удара по Никопольщине / фото ОВА

Атака россиян на Днепропетровщину: что известно