Никопольщина всю ночь содрогалась от взрывов: было 6 ударов врага, есть много разрушений

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать Днепропетровщину. В ночь на 7 октября снова пострадала Никопольщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, Никопольщина всю ночь содрогалась от взрывов.

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Днепропетровщина под атакой россиян

Захватчики шесть раз ударили по Никопольскому району из РСЗО и тяжелой артиллерии. Предварительно люди не пострадали.

В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более 10 частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.



Никопольщина под атакой россиян / фото Валентина Резниченко



Россияне обстреляли Никопольский район / фото Валентина Резниченко

В Марганецкой общине продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняют.

В других районах кричала сирена, но обошлось без вражеских ударов и на эту минуту спокойно,

– отметил Резниченко.



Разрушение после обстрелов / фото Валентина Резниченко



В Никопольском районе повреждены дома / фото Валентина Резниченко

Россияне часто обстреливают Днепропетровщину

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