"Хотят перевернуть монету в свою сторону": разоблачение намерения россиян после обстрела Донецка

На местном рынке в Кировском районе Донецка 21 января прогремели взрывы. Пока известно о 25 погибших и 20 раненых. Трагедию назвали самой масштабной с начала оккупации.

Оккупанты в очередной раз устраивают шоу на смертях украинцев – снова врут об атаке "киевского режима", созывают Совбез ООН и требуют отголоска международного сообщества. Политолог Олег Лесной сравнил 24 Каналу реакцию захватчиков на обстрел Донецка с затоплением крейсера "Москва".

Важно В Донецке под обстрел попал рынок: большое количество погибших и раненых

Россияне долго не могли подобрать слова, чтобы объяснить потерю судна российскому народу, ведь это действительно была спецоперация Украины. В то же время, оперативно отреагировали на атаку по рынку в оккупированном Донецке, что на 100% подтверждает – это провокация, подготовленная врагом.

Оккупанты могли создать такой информационный повод, чтобы отвлечь внимание от успешных действий Сил обороны Украины:

сбивание украинскими военными самолета дальнего действия А-50 и командного пункта Ил-22М ;

частый "хлопок" на российской территории, например – в Туле, Ленинградской области, Смоленске, Орле и других населенных пунктах.

Целевая аудитория – Запад и внутренний потребитель

Лесной отметил, что оккупированный Донецк не стал для вражеского населения "ментальной" российской территорией. У россиян нет ни капли сострадания к пострадавшим. Им вообще безразличны преступления своей страны против людей на ВОТ, которых незаконно присоединили к стране-террористу. Другое дело обстрел Белгорода в канун Нового года, устроенный оккупантами, здесь россияне "проливают слезы" из-за жертв, так как это "глубинная" территория России. Несмотря на это, в стране-агрессоре есть определенный процент пропутинских людей, одобряющих присоединение украинских территорий.

Если России удастся созвать Совбез ООН, страна-агрессор будет традиционно обвинять Украину и рассказывать "небылицы". В то же время наши союзники должны отреагировать осознанно, вероятно, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которые могут педалировать на этой теме в свою пользу.

Россияне хотят создать эффект, который будет ложиться на ценность жизни и незаконность подобных обстрелов. Само убийство гражданских – это то, что всегда возмущает Запад против России, когда мы рассказываем о колоссальных жертвах, происходящих из-за военных преступлений Путина. Россия учится во многих моментах, как на фронте, так и в информационном поле. Они хотят эту "монету" перевернуть в свою сторону. Выйдет или не выйдет – вероятнее всего, нет. Масштабы их преступлений в тысячи раз больше, чем эта постановка,

– подчеркнул политолог.

Что известно об обстреле Донецка