Рогозина перевозят в Москву: коллаборанты говорят, что его состояние ухудшилось

Недавно оккупанты обстреляли временно оккупированный Донецк. Инцидент произошел во время празднования дня рождения эксглавы "Роскосмоса" в ресторане "Шеш-Бэш".

Как сообщают российские СМИ, Рогозина перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи. Накануне врачи так называемой "ДНР" сообщили, что осколок мины в бедре Рогозина "не подлежит изъятию", пишет 24 канал.

Актуально Адская вечеринка: кто пытался взорвать Дмитрия Рогозина в Донецке

В Москве соберут консилиум врачей

Помощник эксглавы "Роскосмоса" сказал, что врачи в Донецке и Ростове-на-Дону "не решились делать операцию" раненому Рогозину из-за ее сложности.

Поэтому его перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о предоставлении необходимой медицинской помощи.

У Рогозина добавилось теперь еще и ранение шейного позвонка. Пока довезут в Москву, окажется, что ему оторвало ногу до самой шеи,

– прокомментировал ситуацию Сергей Стерненко.

Следует отметить, что раньше из соображений безопасности всех пострадавших после обстрела доставили в разные больницы. Причем сам Рогозин "отказался уезжать из Донецка, пока состояние других раненых не стабилизируется".

Состояние здоровья Рогозина ухудшилось

Предатель Олег Царев у себя в соцсетях заявил, что состояние Рогозина по сравнению с предыдущим днем резко ухудшилось. Снарядом задело и его жену – у нее якобы тяжелая контузия.

Сын Рогозина Алексей попытался сразу же опровергнуть информацию, заявив, что "все пострадавшие 21 декабря в результате обстрела ВСУ гостиницы в Донецке находятся под наблюдением высококвалифицированных донецких и ростовских врачей".

Что известно об обстреле ресторана "Шеш-Беш" в Донецке