Рогозина перевозят в Москву: коллаборанты говорят, что его состояние ухудшилось
Недавно оккупанты обстреляли временно оккупированный Донецк. Инцидент произошел во время празднования дня рождения эксглавы "Роскосмоса" в ресторане "Шеш-Бэш".
Как сообщают российские СМИ, Рогозина перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи. Накануне врачи так называемой "ДНР" сообщили, что осколок мины в бедре Рогозина "не подлежит изъятию", пишет 24 канал.
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В Москве соберут консилиум врачей
Помощник эксглавы "Роскосмоса" сказал, что врачи в Донецке и Ростове-на-Дону "не решились делать операцию" раненому Рогозину из-за ее сложности.
Поэтому его перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о предоставлении необходимой медицинской помощи.
У Рогозина добавилось теперь еще и ранение шейного позвонка. Пока довезут в Москву, окажется, что ему оторвало ногу до самой шеи,
– прокомментировал ситуацию Сергей Стерненко.
Следует отметить, что раньше из соображений безопасности всех пострадавших после обстрела доставили в разные больницы. Причем сам Рогозин "отказался уезжать из Донецка, пока состояние других раненых не стабилизируется".
Состояние здоровья Рогозина ухудшилось
Предатель Олег Царев у себя в соцсетях заявил, что состояние Рогозина по сравнению с предыдущим днем резко ухудшилось. Снарядом задело и его жену – у нее якобы тяжелая контузия.
Сын Рогозина Алексей попытался сразу же опровергнуть информацию, заявив, что "все пострадавшие 21 декабря в результате обстрела ВСУ гостиницы в Донецке находятся под наблюдением высококвалифицированных донецких и ростовских врачей".
Что известно об обстреле ресторана "Шеш-Беш" в Донецке
- 21 декабря в оккупированном Донецке обстреляли кафе, где эксглава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин праздновал день рождения. Есть информация о погибших, а также раненых. Российские телеграмм-каналы рассказывают, мол, кафе обстреляли ВСУ. Однако это традиционная риторика оккупантов, чтобы скрыть свои преступления и перебросить вину.
- Рогозин прокомментировал свое ранение, которое он получил при обстреле. Он заявил, что в кафе была рабочая встреча. Эксглава "Роскосмоса" утверждает, что в этом отеле проживал последние несколько месяцев.
- По его словам, металлический осколок вошел выше правой лопатки. Его ожидает операция. Рогозин также заявил, что при обстреле погиб его "боевой товарищ и помощник" Михаил Бридасов.
- На днях Госпогранслужба установила, что гражданин России Рогозин незаконно пересек украинскую границу и нашла его местонахождение на временно оккупированной территории в Донецкой области.