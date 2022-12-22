Навсегда с миной: врачи не смогут достать осколок с Рогозина

Вечером 21 декабря в результате обстрела ресторана "Шеш-Беш" в Донецке экс-председатель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранение. Там он праздновал свой день рождения.

По информации российских СМИ, врачи так называемой "ДНР" оказывают помощь Рогозину и группе военных советников, попавших вместе с ним под обстрел в Донецке. Потерпевший оценивает свое состояние как удовлетворительное, пишет 24 канал.

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Вместо шила – осколок мины

Сейчас экс-главе "Роскосмоса" проводят очередную перевязку. По заключению врачей, осколок мины, попавший в позвоночник, "не подлежит извлечению".

Помощник Рогозина также сообщил, что из соображений безопасности всех пострадавших после обстрела доставили в разные больницы. Причем сам Рогозин "отказался уезжать из Донецка, пока состояние других раненых не стабилизируется".

Как известно, Рогозин получил ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также осколочное ранение левого бедра. Его жизни ничего не угрожает. Всего в результате обстрела ресторана погибли 2 человека, еще 5 получили ранения.

Что известно об обстреле Донецка 21 декабря