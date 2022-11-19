К чему может привести обстрел газовой инфраструктуры: экс-министр назвал последствия

Во время массированной ракетной атаки 17 ноября оккупанты обстреляли газодобывающую инфраструктуру АО "Укргаздобыча". Такие удары очень опасны, ведь могут привести к сокращению добычи газа.

Так, тот объем голубого топлива, который есть в наших газохранилищах – около 14 миллиардов кубометров – будет достаточным для потребителей при среднестатистической зиме и продолжении добычи. Об этом 24 каналу рассказал министр топлива и энергетики Украины в 2005-2006 годах Иван Плачков.

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Насколько опасен обстрел газовой инфраструктуры

"К сожалению, если будут разрушены объекты газодобычи и будут удары по распределительным сетям, ГРП (газорегуляторным пунктам – 24 канал) и другим газораспределительным объектам, то у нас могут возникнуть проблемы с газоснабжением", – пояснил экс-министр топлива и энергетики.

В свою очередь это приведет к тому, что в крупных городах, где отопление исключительно на газу, могут быть сложные ситуации, в частности, перерыв на определенный период в теплоснабжении населения.

Эти удары по объектам "Нафтогаза" как газодобычи, так и распределения газа очень опасны,

– подчеркнул Плачков.

Как быстро потребители ощутят последствия ударов

По словам экс-министра топлива и энергетики, последствия вражеской атаки будут ощущаться украинцами в зависимости от объекта, по которому россияне нанесли удар. Так, если обстрелам подвергается газотранспортная инфраструктура, это будет ощутимо сразу, поскольку газ не будет поступать к потребителям.

В случае ударов захватчиков по объектам газодобычи потребители не испытают проблем на определенный период. Однако добыча голубого топлива сократится и если зима будет холодной – запасов газа, которые есть в наших хранилищах, будет недостаточно.

Плачков рассказал, какие последствия будут иметь обстрел газовой инфраструктуры: смотрите видео

Что еще может пытаться разрушить враг

Плачков объяснил, если российские оккупанты разрушат объекты электроснабжения и газового сектора, то это приведет к проблемам с теплоснабжением наших граждан. Кроме того, захватчики могут препятствовать поставке нам нефтепродуктов, поскольку сейчас украинцы переходят на дизельные генераторы.

Они (оккупанты – 24 канал) будут пытаться перекрывать эти транспортные пути для того, чтобы у нас не было дизеля, бензина и т.д.

– заметил эксминистр топлива и энергетики.

Однако он подчеркнул, что россиянам не удастся полностью остановить работу энергетического сектора Украины. Силы нашей противовоздушной обороны и дальше будут эффективно работать.

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