Кто мог атаковать казармы Кадырова: экс-сотрудник СБУ озвучил интересную версию

В столице Чечни – Грозном, 12 декабря прогремели взрывы. Пропагандистские СМИ написали, что в результате атаки беспилотников повреждены казармы, которые расположены меньше, чем в 4 километрах от резиденции Рамазана Кадырова.

Глава Чечни традиционно обвинил Украину в причастности к удару. Впрочем, как рассказал 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, взрывы могут быть связаны непосредственно с Кадыровым.

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Что могло произойти на самом деле

Обычно, когда есть прилеты по территории России, то, скорее всего, за этим стоит Украина, а не неизвестные партизаны или криминалитет. Если взрывы раздаются в Воронеже, Липецке, что случалось неоднократно, то сомнений практически не возникает.

Но в конкретной ситуации я бы усомнился. Я на 90% уверен, что это была Украина, но 10% оставляю как объяснение, что там могут быть внутренние разборки между кланами,

– предположил Иван Ступак.

Он вспомнил конфликт, который случился между владельцами компании "Wildberries". К нему был привлечен Рамзан Кадыров и российский депутат Сулейман Керимов. Последнему Кадыров даже объявил кровную месть.

Обратите внимание! Скандал с международным интернет-магазином "Wildberries" начался после того, как его владельцы решили развестись и начали делить имущество. Мужа поддержал Кадыров, а жену – олигарх Керимов, который приближен к Путину. Все дошло до стрельбы и покушения на жизнь главы Чечни, в котором он обвинил российского политика.

"Я предполагаю, что в эти 10%, возможно, укладываются выяснения отношений на Северном Кавказе, поэтому и прилетает", – добавил бывший сотрудник СБУ.

Несмотря на это, прилет по казармам, недалеко от резиденции Кадырова означает, что он, его женщины, дети точно слышали и, вероятно, не на шутку испугались. Поэтому злость главы Чечни и очередные угрозы – очевидны и понятны.