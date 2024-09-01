Ракеты попали в нескольких метрах от гипермаркета: детали обстрела Харькова 1 сентября

Днем россияне нанесли массированный ракетный удар по Харькову. Враг бил исключительно по гражданской инфраструктуре.

Около 13:00 оккупанты совершили обстрел города Харьков. В прокуратуре уточнили, что по Харькову избивали баллистическими ракетами. В настоящее время тип ракет устанавливается. Предполагают, что среди них могли быть "Искандеры", летевшие со скоростью 6000 км/ч.

Смотрите также В Харькове в результате обстрела поврежден газопровод, – Терехов

Попали туда, где много людей

Известно, что семь снарядов попали в три района города. Так, в Салтовском районе ракеты ударили в нескольких метрах от входа в гипермаркет.

В Немышлянском районе разрушен дворец спорта. Это культовое место для молодежи в довоенный период.У спорткомплекса зафиксировано по меньшей мере 6 прилетов, часть из которых попала в землю. Там под завалами могут до сих пор находиться люди.

По состоянию на 15.30 количество раненых превысило 30 человек, среди них 5 детей. Два ребенка – в тяжелом состоянии.

Трагедию прокомментировал президент Зеленский. Глава государства еще раз обратился к миру с призывом остановить российский террор. Он заявил, что для этого "нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров – смелость дать Украине все, что необходимо для защиты".