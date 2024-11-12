Российские беспилотники ударили по двум районам Харькова: есть пострадавшие, повреждены дома

Российский беспилотник ориентировочно в 14:00 12 ноября попал по одному из спальных районов Харькова. Буквально через два часа состоялся второй прилет дрона в другом районе города.

Первый прилет произошел в Салтовском районе Харькова, передает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Что известно о последствиях удара

По словам мэра Харькова, дрон ударил в землю. Однако повреждены окна в окрестных домах.

В результате прилета пострадали две женщины в возрасте 50 лет и 53 лет. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, они получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения.

Кроме этого, в результате удара российского беспилотника повреждена электроопора и стекла в окнах двух многоэтажек.

Пресс-секретарь главы Харьковской военной обладминистрации в комментарии Суспильному сообщила, что сейчас экстренные службы уточняют информацию о последствиях удара.

Второй беспилотник также попал по Харькову

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в 16:09 12 ноября сообщил, что еще один беспилотник попал в Слободском районе областного центра.

Есть повреждения 11-этажного жилого дома,

– заявил чиновник.

По его словам, в результате удара получила ранения 60-летняя женщина. Ей оказывали медицинскую помощь.

Корреспондентка Супильного сообщила, что дрон ударил по квартире на 8 этаже многоэтажки. Дома находилась женщина, которая и получила повреждения. В частности, у нее ранена нога, она в больнице.

В близлежащих квартирах выбиты окна и повреждены балконы. Вражеский дрон повредил водопровод, поэтому несколько этажей залила горячая вода.

Россия систематически обстреливает Харьков. Вечером 11 ноября оккупанты атаковали город ракетой С-300, повредив несколько жилых домов. В результате обстрела пострадали трое гражданских.