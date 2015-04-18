Укр Рус
24 Канал Новости Украины Ракета разорвалась в воздухе над домами: все, что известно об атаке по гражданским в Харькове
18 апреля, 09:00
15

Ракета разорвалась в воздухе над домами: все, что известно об атаке по гражданским в Харькове

София Рожик

Россия утром 18 апреля нанесла очередной циничный удар по Харькову. К сожалению, не обошлось без жертвы и пострадавших.

Из-за удара повреждены десятки частных и многоквартирных домов. Все, что известно об обстреле Харькова, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Ракетная атака по Днепру: повреждены фитнес-центр, отель и офис

Что известно об атаке на Харьков 18 апреля

 

 

08:52, 18 апреля

Последствия обстрела Харькова

08:45, 18 апреля

В прокуратуре сообщили, что среди пострадавших уже 5 детей – 2, 4, 14, 16, 17 лет.

Жертвой оказался мужчина 78 лет, который спал в свои квартире.

08:39, 18 апреля

Последствия атаки на Харьков

08:38, 18 апреля

08:13, 18 апреля

В ГСЧС рассказали, что в Харькове, кроме жилых домов, повреждено учебное заведение и легковые авто.

Пожар на территории предприятия по состоянию на 8:00 локализован, продолжается его ликвидация и проводятся аварийно-спасательные работы.

Там загорелась кровля двухэтажного корпуса, цех и здание.

08:02, 18 апреля

Проснулись мы под взрывы. Я сейчас не могу ни говорить, ничего, потому что у меня безумные эмоции. У меня полностью с этой стороны комнаты нет, у меня выбило все - и стрелю сорвало, и дверь. У меня была стеклянная дверь, у меня в щепки дверь пошла. Взрывной волной разбило аквариум, вся квартира в воде,
– рассказала о последствиях утреннего удара по Харькову жительница Основянского района Инна Мазурова.

07:17, 18 апреля

Горит гражданское предприятие

Из-за утренней атаки пожар возник на гражданском предприятии.

Там тушат три очага возгорания на площади 500 квадратных метров, сообщил представитель ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко Общественному.

07:10, 18 апреля

Количество пострадавших снова возросло – уже по меньшей мере 54 человека.

В городские больницы госпитализированы 13 человек, из них 2 детей.

4 человека находятся в тяжелом состоянии.

06:49, 18 апреля

По Харькову били "Искандеры"

Терехов в комментарии Общественному сообщил, что по Харькову были удары тремя "Искандерами".

Она из ракет взорвалась в воздухе прямо у окон жилой 16-этажки в Основянском районе. Там наибольшее количество раненых, и есть человек.

06:46, 18 апреля

В Харькове уже 40 пострадавших.

06:43, 18 апреля

Пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных дворов.

Количество раненых возросло до 28.

06:25, 18 апреля

Синегубов сообщил, что среди пострадавших 2 ребенка – 4 и 2,8 лет.

06:13, 18 апреля

Предварительно, повреждены 15 многоквартирных домов. Продолжается обследование территории.

06:10, 18 апреля

Харьков атаковала баллистика

Предварительно, Харьков был атакован баллистическими ракетами с кассетной начинкой.

Именно поэтому площади поражения очень большие,
– добавил мэр Терехов.

Уже есть 26 пострадавших.

06:01, 18 апреля

Количество пострадавших возросло до 24.

05:54, 18 апреля

Уже известно о 12 пострадавших и одном погибшем.

05:51, 18 апреля

В Харькове есть жертва

Известно об одном погибшем в собственной квартире.

05:41, 18 апреля

Среди пострадавших есть малолетний ребенок.

05:34, 18 апреля

Уже известно о 5 пострадавших.

05:32, 18 апреля

Председатель ОВА Синегубов уточнил, что попадание зафиксировано в Основянском районе города.

05:23, 18 апреля

Ракета попала в харьковскую многоэтажку в Харькове

Россия ударила ракетой по густонаселенному району Харькова.

Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди.

05:13, 18 апреля

Сообщается о четырех ударах ракетами по городу.

05:09, 18 апреля

Взрывы в Харькове

В 5:09 мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе.