Ракета разорвалась в воздухе над домами: все, что известно об атаке по гражданским в Харькове

Россия утром 18 апреля нанесла очередной циничный удар по Харькову. К сожалению, не обошлось без жертвы и пострадавших.

Из-за удара повреждены десятки частных и многоквартирных домов. Все, что известно об обстреле Харькова, сообщает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Харьков 18 апреля