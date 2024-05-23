Водитель троллейбуса в Харькове оказался в эпицентре удара: в каком состоянии раненый сейчас
Днем 22 мая российские военные нанесли авиаудар по Харькову. В эпицентре прилета оказался водитель троллейбуса, которого госпитализировали в сложном состоянии.
Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, водителю ампутировали одну ногу, однако удалось сохранить жизнь. Сейчас мужчина находится в больнице, передает 24 Канал.
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В каком состоянии водитель троллейбуса
Днем 22 мая враг цинично ударил по Шевченковскому району города Харькова. Вражеский снаряд попал в жилой застройке возле многоэтажки.
К счастью, количество пострадавших не увеличились. Всего пострадало 12 человек, среди которых двое – в тяжелом состоянии. Среди них и водитель троллейбуса Юрий Орел.
Он находится в больнице. Я утром разговаривал с главным врачом. Так, была осуществлена операция, к сожалению, ампутировали одну ногу, но сохранили жизнь. Состояние тяжелое,
– сообщил Терехов.
Мэр Харькова также поблагодарил всех, кто участвовал в сборе на лечение и протезирование для водителя. Сейчас украинцы уже собрали необходимую сумму для реабилитации Юрия Орла. Терехов также отметил, что город будет помогать водителю троллейбуса, пока пострадавший полностью не восстановится.
Враг массированно обстрелял Харьков 23 мая
- В четверг, 23 мая, около 10:30 оккупанты накрыли Харьков массированными обстрелами. Так, в городе прозвучала серия мощных взрывов. Предварительно, оккупанты обстреляли город из ЗРК С-300/С-400. Точный тип ракет впоследствии установят специалисты.
- Председатель Харьковской ОГА сообщил, что под ударом оказалась исключительно гражданская инфраструктура в Холодногорском и Основянском районах. Также он сообщил, что есть пострадавшие.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по типографии издательства "Виват". На предприятии вспыхнул масштабный пожар. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорание, а также разбирают завалы.
- На жестокий обстрел россиян отреагировал Владимир Зеленский. Он сообщил, что российские военные одновременно атаковали 15 ракетами. "Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, – вблизи наших границ. И это слабость – не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", – прокомментировал президент Украины циничную атаку россиян.
- Количество жертв и пострадавших постоянно растет. По состоянию на 13:50 известно о 7 погибших и 16 пострадавших.