60% горожан третьи сутки без света: как живет Харьков после российского обстрела

Российские оккупанты 22 марта запустили по территории Украины около 150 воздушных целей. Под ударом врага находилась критическая инфраструктура, а едва ли не самая тяжелая ситуация сейчас в Харькове, где без света остаются 200 тысяч абонентов.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что город оправляется от мощного ракетного удара. Энергетики, ремонтники работают без передышки, чтобы восстановить свет.

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Часть харьковчан уже третьи сутки остается без света. Сейчас запитано только 40% от всех абонентов. Также уже восстановили подачу горячей воды и отопления.

Коммуникации понемногу возвращаются, квартиры больше не напоминают пещеры, но все-таки 60% горожан до сих пор без света. Сроков, когда его дадут, не может назвать ни один человек, потому что разрушения очень большие,

– рассказала Анна Черненко.

Оккупанты за утро 22 марта выпустили по энергетическим объектам Харькова почти 20 ракет. Известно, что разрушены трансформаторные подстанции, очень сильно повреждена одна из ТЭЦ. Из-за этого соответствующие службы работают без отдыха на всех этих объектах.

Стоит подчеркнуть, что удалось запитать объекты критической инфраструктуры. Туда уже подают воду, но могут быть перебои. Также в городе работают пункты несокрушимости. Пока не удалось запитать еще 200 000 абонентов, для них Облэнерго подготовил графики отключений света.

Как работает транспорт

Пока весь наземный и подземный электротранспорт не курсирует. Люди вышли на улицы, их немало в парках, возле домов. Они общаются, отдыхают. Учитывая это можно утверждать, что в город вернулось очень много жителей.

Вместе с этим не стоит исключать, что из-за ситуации со светом часть харьковчан снова уедет. Без основных коммуникаций очень трудно семьям с маленькими детьми, пожилым людям.

Кроме пунктов несокрушимости, в Харькове работают пункты выдачи горячего питания. Людей призывают не быть в одиночестве, а приходить в эти места, чтобы получить соответствующую помощь.

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