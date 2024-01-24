"Замаскированные объекты ВСУ" в жилых домах: российские пропагандисты пробили дно ложью

Оккупанты продолжают совершать геноцид украинцев. Враг 23 января еще раз ударил по Харькову. Известно о десятках пострадавших. Тем временем российские пропагандисты придумали новый фейк.

Оккупанты обстреляли Харьков 23 января 2024 года. Теперь враг пытается придумать фейк, чтобы хоть как-то скрыть свои преступные действия. Прокремлевское издание "Московский комсомолец" заявило о якобы "замаскированных объектах ВСУ", информирует 24 Канал.

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Детали о российском фейке

Захватчики при обстреле разрушили ряд гражданских объектов. Среди них – жилые дома. Жуткие фото разрушений облетели весь мир. Использовала кадры и российская пропаганда. Враг еще раз пробил дно своим цинизмом.

Оккупанты заявили, что жилые дома воины ВСУ использовали для своих нужд. Кроме того, враг лжет, что в одном из зданий располагались "иностранные наемники". Конечно же, эта "информация" не имеет ничего общего с реальностью. Никаких доказательств своих "заявлений" пропагандисты, конечно, не привели.



Как оккупанты врут об обстреле / Скриншот

Обстрел Харькова 23 января – что известно

Российские оккупанты вечером 23 января в очередной раз обстреляли Харьков. Враг ударил по центру города, где находились многие люди. Известно о десятках пострадавших. Под огнем оккупантов оказались гражданские здания. В частности:

жилые дома;

офисные помещения;

кафе;

аптеки.

Кроме того, враг ударил по Национальной академии правовых наук Украины.