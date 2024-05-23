Уничтоженная инфраструктура, десятки раненых и жертвы: все об атаке на Харьковщину 23 мая

Российские войска нанесли очередной циничный удар по Харьковщине 23 мая, предварительно, по городу и области выпустили 15 ракет. Пострадала гражданская инфраструктура, есть жертвы и раненые.

Начиная с 10:30, российская армия нанесла серию массированных ракетных ударов по Харькову и Люботину. Все, что известно об очередной террористической атаке россиян на Харьков и область – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о массированной атаке на Харьков и область

Утром 23 мая российские войска нанесли массированный удар по Харькову и области. В Харькове, в Основянском районе, вражеские ракеты попали по территории типографии, вызвав масштабный пожар. Спасательные службы продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

В городе Люботин удары оккупантов пришлись по центральной части, повредив парк, автомобили, магазины и объекты транспортной инфраструктуры.

Также в Холодногорском районе Харькова пострадали объекты транспортной инфраструктуры.

По предварительным данным, всего враг атаковал Харьков и Люботин около пятнадцати ракетами типа С-300 и С-400, запущенными с территории Белгородской области России.

Как происходила ликвидация последствий российской атаки: смотрите видео

Обратите внимание, что на этом Россия не остановилась и уже около 14:20 оккупанты снова ударили КАБами по Харькову и Дергачам. Предварительно, в Дергачах есть один раненый.

Россияне атаковали объекты Укрзализныци

Во время массированного обстрела, российские войска нанесли удары по нескольким объектам Укрзализныци. В результате обстрелов, шестеро железнодорожников получили ранения.

В компании рассказали, что удары пришлись по нескольким их объектам в городе и области. Во время обстрелов работники находились в укрытии, что позволило избежать жертв. Раненым железнодорожникам оказали медицинскую помощь.

Несмотря на атаку, Укрзализныця сообщила, что поезда продолжают курсировать по графику.

От обстрелов пострадал книжный магазин "Виват"

Российские войска нанесли удар по типографии книжного издательства "Виват" в Харькове. В результате обстрела в помещении начался сильный пожар, когда там находились люди.

Генеральный директор издательства Юлия Орлова публично прокомментировала ситуацию в книжном сообществе, отметив, что сейчас спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

За несколько дней до инцидента Юлия Орлова писала о том, что типографии в Харькове работают несмотря на обстрелы и значительную нехватку персонала. Она призвала предзаказчиков к пониманию, поскольку печать книг задерживается из-за сложных условий работы.

Что известно о жертвах и пострадавших

По состоянию на данный момент известно о 7 погибших, среди них – 5 женщин, 1 человек, данные одного человека еще устанавливаются, и 20 раненых. Все они – работники типографии. Количество пострадавших еще уточняется, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы. В городе Люботин в результате удара оккупантов ранены 7 человек.

Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил, что для того, чтобы установить личности трех погибших, будут проводить ДНК-экспертизы. Он добавил, что двух людей удалось опознать по одежде.

На обстрел отреагировал Зеленский

Ракетная атака России вызвала возмущение президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил, что предварительно Россия запустила 15 ракет и назвал этот удар "чрезвычайно жестоким".

Ликвидация последствий обстрела / Фото ГСЧС

Зеленский подчеркнул, что российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты противовоздушной обороны и возможности уничтожать пусковые установки врага вблизи границ.

Это не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами так, как они заслуживают,

– отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что террор должен проигрывать везде, в любых условиях и на любом континенте. Он считает это общей обязанностью всех, кто имеет возможность защищать жизнь от террора. Президент добавил, что Украина делает все возможное и выразил благодарность тем, кто помогает, но подчеркнул необходимость большей решимости от мировых лидеров.

"Нужно больше решимости. И именно от лидеров мира", – подытожил Зеленский.