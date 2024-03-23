Российские войска атаковали Харьков: под обстрел попали сотрудники экстренных служб
Оккупанты в полночь 23 марта нанесли удар по Харькову. Во время повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины утром 23 марта.
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Враг обстрелял Харьков
В ГСЧС отметили, что в полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 квадратных метров.
К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции. Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА,
– говорится в сообщение.
Известно, что в результате повторного вражеского обстрела пострадали сотрудник ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС.
Последствия атаки врага / Фото ГСЧС
"Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей", – добавили в ГСЧС.
Российская армия атаковала Украину дронами: сколько уничтожили
- В ночь на 23 марта 2024 года российские войска запустили по территории Украины 34 ударных БПЛА типа "Shahed".
- Враг запускал дроны-камикадзе с двух направлений, а именно – из Курской области и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
- Силы и средства ПВО отражали атаку в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Как отметили в Воздушных силах, в результате успешной работы было уничтожено 31 "Шахед".