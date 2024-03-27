Разваленная детская: харьковчане показали последствия обстрела авиабомбами – трагичные фото
Захватчики 27 марта атаковали Харьков. Для этого россияне использовали модернизированные авиабомбы.
Оккупанты ударили по Шевченковскому району города. Жители Харькова показали последствия вражеской атаки, информирует 24 Канал. Отметим, что взрывы в городе прозвучали днем.
К теме Боеприпас, которым ударили по Харькову, может лететь на расстояние до 90 километров, – Синегубов
Повезло
Александр в момент вражеской атаки был на работе. Увидел дым и решил приехать домой. Прилет видно из окна его квартиры.
Сын как раз поехал на День рождения к своей подруге. Как раз то место, где он сидит за компьютером, повреждено больше всего. Рама летела, сбивая все – люстру, мебель. Повезло,
– рассказал житель поврежденного дома.
Владислав после атаки спас свою кошку Мию. В момент удара он был в комнате. У него травмирована голова.
"Шипение, шум. Не знаю, чем оно мне прилетело", – рассказал мужчина.
Последствия удара по Харькову / 24 Канал
Впервые с начала вторжения
В прокуратуре Харьковщины рассказали, что враг ударил по Харькову из Белгородской области. Россияне запустили планирующий боеприпас калибром 30 сантиметров. По территории области захватчики ударили таким оружием впервые с начала полномасштабного вторжения России.
"Дальность полета этого боеприпаса составляет до 90 километров. Учитывая то, что Харьков расположен в около 35 километрах от линии государственной границы, должны понимать, в какой опасности находятся местные жители", – отметил руководитель прокуратуры Харьковщины Александр Фильчаков.
Россия 27 марта атаковала Харьков: что известно
- Во время воздушной тревоги в Харькове было слышно несколько взрывов. Несколько попаданий зафиксированы в центральной части города.
- Повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек. 2 пятиэтажки – частично разрушены. Также поврежден институт неотложной хирургии.
- В результате атаки погиб человек. Известно о 16 раненых. Среди них – 4 детей. Самой младшей пострадавшей – 3 месяца.
- Оккупанты ударили по городу дешевым аналогом крылатой ракеты – боеприпасом УМПБ Д-30 СН. Он изготовлен на базе ФАБ-250.