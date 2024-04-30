Все двери были открыты, собака дрожала в гардеробе: как харьковчанка пережила атаку

Российские оккупанты в течение 29 и 30 апреля обстреляли Харьков управляемыми авиационными бомбами. В результате террористического удара погиб молодой парень, также есть раненые.

Вечером 29 апреля по Киевскому району города ударили из авиации. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что уже традиционной целью врага является жилая инфраструктура и гражданские люди.

К теме Враг атаковал два района Харькова: один человек погиб, еще 10 – ранены, среди них полицейские

Какие последствия удара

Россияне используют КАБы, которые наносят большие разрушения. Есть попадание вблизи жилого многоэтажного комплекса, там выбиты окна, было возгорание. В результате этой атаки ранен человек – это человек, который до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице.

На месте работали эксперты, изымали остатки снарядов. В это время враг также бил по Харьковскому району. Туда оккупанты нанесли еще 5 авиационных ударов. Коммунальщики пытаются закрыть все окна и как можно быстрее преодолеть последствия вражеского удара.

Местные уже знают, что когда поступают сообщения о возможном обстреле КАБами, прятаться надо немедленно. Ведь от сообщения до самого удара может пройти от 5 до 15 минут, поэтому очень важно не медлить.

Мы были возле молодежного парка, когда мужчина сказал остановиться, потому что прочитал сообщение о пусках. Тогда раздались взрывы, люди ложились на землю, кто-то пытался спрятаться в здании почты, магазине, подъезде. Мы переждали на паркинге, а когда вернулись в квартиру, то увидели, что все окна, двери открыты, собака пряталась в гардеробе,

– рассказала харьковчанка Марианна Федотова.

Удары продолжились на следующий день

От первого обстрела КАБами прошло меньше, чем сутки, когда враг снова применил авиацию. Истребители летели с территории Белгородской области. Эта атака унесла жизнь молодого парня. Также пострадали трое женщин в возрасте от 28 до 40 лет.

На этот раз россияне били по гражданскому транспортному предприятию, удар очень мощный, в частности зафиксировано попадание в здание, где как раз находился погибший.

На месте погиб один из работников – это совсем молодой парень, который работал начальником участка. У этого юноши здесь же работал отец, сейчас он ранен, а также его брат-близнец, который тоже ранен. Наши искренние соболезнования всей семье,

– сказала Анна Черненко.

В первые минуты после удара на место прибыла полиция. Специалисты изымали остатки снарядов и начинают очередное уголовное производство для того, чтобы в дальнейшем привлечь к ответственности российских военных.

В результате попадания управляемой авиабомбы погиб мужчина, который здесь работал. Его звали Александр, 4 мая ему должно было исполниться 26 лет. Он находился на своем рабочем месте. К сожалению, также пострадали еще четверо гражданских, ни одного военного объекта, военной техники здесь нет,

– отметил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Следователи, криминалисты, взрывотехники тщательно осмотрели место происшествия для того, чтобы изъять каждую часть авиабомбы. Впоследствии по факту нарушения законов и обычаев войны начнут уголовное производство. В полиции отметили, что докажут вину каждого военного, который разрушает Харьков.

Цель – люди и дома

Утром 30 апреля россияне выпустили по разным районам города три авиаснаряда. Целью врага традиционно стали жилые дома, зона отдыха, гаражный кооператив. Из-за его разрушения повреждено много автомобилей, некоторые вообще не удастся восстановить.

Также есть один раненый мужчина, у него взрывная травма и контузия. Всего в течение 30 апреля одна жертва, четверо раненых и еще пять человек, у которых острая реакция на стресс. Очень сильно повреждены жилые дома, а также институт ветеринарной медицины – это очередное образовательное здание, в которое целился враг.

Кроме этого, оккупанты активизировались на Купянском направлении, они обстреливают не только город, но и область. Силы обороны отбивают атаки, поэтому продвижения нет, но обстреливать населенные пункты захватчики могут.

Обстрелы Харькова: что известно