Таков у нас Новый год: жительница Харькова нашла ветку из рождественского венка после российской атаки

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города. Вечером 30 декабря под вражеским ударом снова оказался Харьков.

В частности, было попадание возле многоэтажки на улице Гиршмана. Ирина Никитина, жительница поврежденного дома, подняла с земли ветку от рождественского венка.

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"Это у кого-то елочка была. Вот такой у нас Новый год. Черные души. Просто черные души. Ведь по жилым кварталам бомбят. Как это возможно?" – не могла понять женщина.

Харьковчанка не пострадала

Квартира Ирины повреждена, но сама женщина не пострадала. На момент удара она вышла в местный магазин.

Моя большая удача. Я слышала этот удар, свет. Поняла, что где-то рядом взорвалось. Потом пошла посмотреть, а половины нашего дома нет,

– рассказала женщина.

Ирина переживает за судьбу своего кота, который был в квартире. По ее словам, в доме все обрушено.

Российская атака по Харькову 30 декабря: последние новости

Около 19:00 оккупанты нанесли удар по центру Харькова, где пострадали жилой дом и гостиница Kharkiv Palace. Попадания были также на окраине, но там обошлось без жертв.

По состоянию на 23:57 было известно о 26 раненых в результате атаки. Кроме того, повреждены 12 многоэтажек, 13 частных домов, больницы, гостиница, детский сад, торговые помещения, газопровод и автомобили.

По данным полиции Харьковщины, Россия запустила по гостинице и жилому дому баллистические ракеты "Искандер-М". Эксперты считают ее гиперзвуковой.

Следует отметить, что уже в начале суток 31 декабря россияне запустили по Харькову "Шахеды". Мэр Игорь Терехов сообщил, что повреждены офисы в центре и сети водоснабжения.