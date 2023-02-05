"Повезло, что пошла в ванную": очевидцы обстрела Харькова рассказали о трагедии

Российские военные продолжают беспощадно обстреливать Харьков. 5 февраля враг атаковал центр города.

Оккупанты применили ракеты С-300. Одна из них попала по центральному корпусу университета им. Бекетова. Это уже не первое попадание в учебное заведение. Об этом 24 Каналу сказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Детали о трагедии

В результате попадания второй ракеты повреждены почти все корпуса. Повреждены окна, двери, оборудование. Еще одна ракета попала под жилой дом, расположенный в исторической части Харькова. Пострадали многие фасады и люди, которые находились в квартирах.

Административный корпус – сердце университета – также сильно пострадал. Мы выдержали первые удары, выдержим и этот,

– сказал ректор университета Владимир Бабаев.

В ГСЧС сообщили, что под завалами никого не было. В общей сложности легкие повреждения получили 4 человека. Некоторым была оказана помощь на месте, других пришлось госпитализировать.

"Один из раненых – 51-летний охранник в университете им. Бекетова. Там, собственно, только охрана и находилась", – отметила корреспондентка.

Досталось и людям, которые находились в квартирах. У большинства имеются порезы стеклом.

В частности, пострадала женщина старше 80 лет. Ее выносили на одеяле, чтобы проверить, насколько она пострадала. Ей повезло, она выжила только потому, что пошла умываться в ванную,

– подчеркнула Черненко.

В домах, получивших разрушения, выключили электричество и приостановили водоснабжение, однако уже по состоянию на 14 часов восстановили.

Корреспондентка добавила, что разбор завалов займет некоторое время. В отличие от попадания в июле, на этот раз разрушено здание. В то же время в ректорате сообщили, что университет продолжит работать дистанционно.

"Учебное заведение входит в 20-ку лучших во всей стране. Несмотря на удары, студенты учатся и вместе с преподавателями достигают таких результатов", – подытожила Черненко.

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