Стекло посыпалось прямо на врача и пациентку: кадры последствий жестокого удара по Харькову

Российские оккупанты обстреляли Харьков, предварительно они ударили ракетой "Искандер". Известно, что взрыв повредил поликлинику и другие гражданские объекты, мирные жители получили травмы.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что на месте попадания продолжают работать коммунальные службы. Они пытаются закрывать окна в поврежденных домах.

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Что говорят пострадавшие

Известно, что прилет вблизи поликлиники уже не первый. В здании были заменены окна, которые на этот раз оккупанты снова разрушили. Также повреждено много автомобилей.

В одном из кабинетов поликлиники продолжался осмотр. Врач и пациентка получили травмы. Всего известно о 8 пострадавших, наименьший из них – 8-месячный ребенок.

Это произошло утром, около 10 часов. У меня была пациентка. Я сидел на стуле, пациентка возле меня. Ее посекло осколками, травмировало. Мы обработали ей раны. А мне только руку (ранило – 24 Канал),

– рассказал врач Павел Маргарит.

Удар пришелся по району плотной жилой застройки. Здесь очень много и жилых домов, и коммерческой собственности, и админзданий. Люди, которые оказались рядом, сейчас в шоковом состоянии. Разрушения действительно очень большие.

Мы с женой приехали в поликлинику к врачу. К счастью, не пострадали, но испугались. Удар был в дом, но обломки летели так, что если бы я сидел в машине, то они упали бы на голову,

– вспомнил харьковчанин Владимир.

Также из-под завалов достали 5 человек. На месте работали кинологи. Россияне продолжают свою практику террористических ударов и целятся в гражданские объекты. Ведь рядом с местом удара есть только жилые дома, кафе, магазины. Именно туда враг решил ударить ракетой.