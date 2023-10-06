Спаслись только благодаря собачке: как жители дома пережили ракетный удар по Харькову

Россияне продолжают наносить террористические удары по городам и селам Украины. В Харькове около 7 утра "Искандер" разрушил жилой дом. В результате страшной атаки погиб 10-летний мальчик.

Тело ребенка нашли под завалами, его родители и младший ребенок чудом выжили, информирует 24 Канал. На втором этаже под их квартирой тоже спала семья.

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Что говорят свидетели

Житель квартиры, над которой прошелся ракетный удар, рассказал, что вместе с семьей спал в одной комнате, если бы не это, неизвестно, смогли бы они спастись. Детская в квартире – полностью разрушена.

Другой житель сказал, что тоже чудом спасся. Своим спасением он обязан домашнему любимцу.

Взрыв вынес все со всех сторон в нашу квартиру. Нас спасла собака. Мы мыли ей лапы, я собирался на работу. Мы встали между стеной и шкафом и вдруг – мгновенный взрыв. Наша собачка нас спасла,

– рассказал житель дома Владимир.

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Жительница дома Лилия вспоминает чрезвычайно громкий взрыв.

Летело все, что можно: окна, двери, все. Казалось, будто дом подскочил. Очень сильный запах гари. Мы начали заходить к соседям, спрашивать живы ли они. Мы очень испугались,

– сказала женщина.

Утром по Харькову ударили двумя ракетами. Кроме Основянского района пострадали дома в жилом квартале Киевского района.

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