Пропагандисты уже насчитали "потери" в детском лагере: детали очередного обстрела Харькова

Россияне вечером 9 января нанесли удары по Харькову, обстреляв детский лечебный оздоровительный центр. Известно о повреждении нескольких зданий и территории, однако детей в тот момент в центре не было.

В городе прогремели два взрыва, как сообщает корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Предварительно определено, что оккупанты нанесли удар ракетами С-300, однако эта информация еще проверяется.

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Тенденция по обстрелам сохраняется

Детский лагерь был на момент попадания в хорошем состоянии. Однако после удара повреждения получили здание медицинского назначения, столовая. Также значительные разрушения имеются на территории комплекса, ведь основные прилеты произошли по ней.

В результате удара пострадавших нет, потому что заведение стояло пустым.

Однако российские пропагандистские телеграмм-каналы уже кого-то "заселили" в тот детский лагерь и насчитали там какие-то "потери". А на самом деле он пустовал,

– сообщила Анна Черненко.

Всего за минувшие сутки враг нанес по Харьковской области 6 авиаударов по населенным пунктам – в основном Купянского района. Тенденция с таким количеством авиаударов сохраняется уже несколько дней.

Обстрелы Харьковской области не прекращаются

Вечером 9 января оккупанты обстреляли предположительно С-300 детский оздоровительный комплекс в Харькове. Об этом в 23:01 во вторник сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Позже он заявил, что россияне нанесли удар ракетами С-300, которые запустили с территории Белгорода.

Вечером 8 января в Харьковской области также раздавались взрывы. Снова враг стрелял С-300 из Белгородской области.

А утром 8 января по Харьковской области были нанесены мощные удары. В частности в Змиеве в результате ракетного обстрела был разрушен частный дом. Удалось из-под завалов спасти мужчину и женщину. Однако 63-летняя женщина получила травмы, к сожалению, несовместимые с жизнью.