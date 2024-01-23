Из-под завалов в Харькове вытащили живого мужчину: его невеста под руинами – кадры спасения

Российские военные цинично обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове. Больше всего пострадал один из жилых домов. Спасатели достали из-под завалов живого мужчину.

Мужчина рассказал, что под руинами дома также находится его невеста. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, которая поговорила со знакомой спасенного мужчины на месте событий.

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Мужчину достали из-под руин живым

Во вторник, 23 января, россияне нанесли удар по Харькову. Ракета попала в дом, и один подъезд разрушился до основания. Местные рассказали, что, вероятно, под завалами есть еще люди, ведь дом был заселен.

Впоследствии работавшие на месте спасатели достали из-под завалов живого мужчину – 21-летнего Константина. Он был в сознании и сообщил, что под руинами до сих пор остается его невеста. Под завалами на морозе мужчина провел 5 часов, его доставили в больницу.

Это Костя, они жили с невестой здесь. Катя сейчас там, она маленькая, ей много места не нужно... Мы позвонили им утром, а Катя ответила и сказала, что ее придавило. Когда я приехала сюда в 7 утра – дом обрушился на глазах,

– рассказала подруга Константина Мария.

Детали о мужчине, которого достали из-под завалов: смотрите видео

Спасательная операция на месте продолжается. Возможно, в скором времени появится информация о спасении невесты Константина. Заметим, что за данными Владимира Зеленского, по состоянию на 13:00 из-под завалов спасли 27 человек.

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