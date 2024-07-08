Ночью оккупанты обстреляли Харьков: повреждены дома, один из них горел, есть пострадавшие

В ночь на 8 июля российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков. В результате обстрела есть повреждения и пострадавшие.

Так, под вражеским обстрелом был Основянский район города. Пострадали две женщины.

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Какие последствия обстрела Харькова ночью 8 июля

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Городской голова сообщил, что повреждены 3 частных дома. В одном из них вспыхнул пожар. Пострадавшие две женщины.

Глава Харьковской ОВА уточнил, что в 00:32 в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе произошло возгорание в частном доме.

Пострадали две женщины 50 и 75 лет, госпитализированы,

– заявил Олег Синегубов.

Также рассказал, что в результате российского обстрела повреждены авто и хозяйственные постройки.

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