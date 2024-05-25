Били по барбершопу, отделению "Новой почты" и кафе, – Терехов об обстреле центра Харькова

Оккупанты 25 мая несколько раз обстреляли Харьков из различного вида вооружения. Последние прилеты были в центральной части города, где враг в очередной раз бил по гражданской инфраструктуре.

Детали об обстреле рассказал Игорь Терехов во время общения с журналистами. Он отметил, что в результате этого обстрела также есть пострадавшие.

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4 прилет в Харькове за день

Около 19:16 в Харькове в очередной раз за день прогремели взрывы. Враг ударил по центральной части города. По словам Терехова, предварительно, оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300.

Российские военные цинично атаковали гражданскую инфраструктуру. Сейчас спасатели обследуют места прилета.

За сегодня это уже 4 прилет. Враг в очередной раз ударил по гражданской инфраструктуре. Здесь расположено отделение "Новой почты", барбершоп, небольшое кафе. Сотрудники ГСЧС обследуют место попадания,

– сообщил Терехов.

Терехов об обстреле Харькова: смотрите видео

По состоянию на 20:20 известно о 14 пострадавших в результате центральной части Харькова. Среди пострадавших также есть подросток 13 лет – его госпитализировали.

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