Волна за волной накатывались "Шахеды", – как Харьков пережил самую длинную атаку по городу

Атака на Харьков ночью 7 июня была самой массовой и самой длинной с начала полномасштабной войны. Сейчас город приходит в себя после тяжелой ночи.

Депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук в эфире 24 Канала сообщил, что после ночного обстрела Харькова Россией пострадали многие районы города. В частности, сейчас горит промышленная зона – над предприятием поднимается столб черного дыма. Там работают спасатели, которые пытаются потушить пожар.

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Таких длительных тревог в городе – не было

Он добавил, что также пострадали Основянский, Холодногорский и Киевский районы.

Я здесь нахожусь с 24 февраля и пережил все обстрелы, все бомбежки, все, что было в Харькове. Это был действительно самый длинный, обстрел. Потому что если раньше – то была тревога, обстрелы продолжались 20 – 30 минут. Это зависело от того, чем именно атаковали,

– рассказал Богдан Ткачук.

Он отметил, что даже во время интенсивных боевых действий недалеко от Харькова, когда украинские войска освобождали территории и работала артиллерия, таких длительных тревог не было. Этой ночью тревога длилась два с половиной часа – нападение было непрерывным.

Ткачук также отметил, что на фоне обстрелов по всему городу и в пригородах работали силы ПВО – стрелковое оружие, пулеметы, зенитные пушки.

"Все это не прекращалось. Постоянно стреляли, волна за волной накатывались "Шахеды" – десять, восемь. Они жужжали в воздухе, все их слышали, их сбивали. Раздавались громкие взрывы – и в воздухе, и там, где они долетали до определенных локаций. Это все продолжалось довольно долго – с 3 ночи до 5 утра. Такая себе какофония в городе была", – отметил Ткачук.

Он сообщил о трех погибших и 21 раненом, среди которых – младенец. Сейчас город оправляется: работают спасатели ГСЧС, полиция и медики. На места взрывов приезжают работники ЦНАПа, принимают заявления, оказывают помощь – документальную и материальную.

Утром была еще одна тревога, но обстрела не было – ничего не долетело до города. В 9 утра в городе царила тишина. Казалось, будто никого нет – люди просто спали, потому что всю ночь не могли уснуть. И вот сейчас я смотрю – стою на парковке: машины, люди, движение есть. Все занимаются своими делами. Харьков держится. Харьков, как говорят, несокрушимый. И ничего они нам не сделают,

– сказал депутат.

Он отметил, что каждый российский обстрел сопровождается информационной кампанией прикрытия: мол, били по "военным объектам". В соцсетях сразу начинают распространять информацию: "не надо было трогать стратегическую авиацию", "это вам ответ".

Однако Силы безопасности и обороны Украины наносят удары только по военным целям и технике, а россияне целят по жилым домам, больницам, роддомам, школам и частному сектору.

Он добавил, что харьковчане в основном осознают суть этих российских информационных вбросов. Несмотря на обстрелы, в городе нет паники среди населения.