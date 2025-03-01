Произошел пожар в многоэтажке: враг обстрелял поселок в Харьковской области

Россияне безжалостно обстреляли Купянский район в Харьковской области. Вражеский снаряд попал в жилой дом, там загорелся пожар.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Очередной обстрел противника был направлен на мирное население.

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Россияне атаковали жилой район Ковшаровки

Утром 1 марта российские оккупанты нанесли удар по Купянской громаде. Вследствие вражеской атаки горели этажи 9-этажки в поселке Ковшаровка.

На место возгорания отправились спасатели ГСЧС, которые несмотря на угрозу повторных обстрелов оперативно ликвидировали пожар.

От атаки, к счастью, люди не пострадали. Но оккупанты продолжают террор и обстрел гражданского населения Украины.

Оккупанты обстреляли поселок Ковшаровка / Фото ГСЧС Украины