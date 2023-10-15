Оккупанты ударили авиабомбой по Дружелюбовке под Изюмом: есть погибшие

Ночью 15 октября российские захватчики ударили по селу Дружелюбовка Харьковской области. К сожалению, в результате обстрела есть погибшие.

Враг ударил по селу авиабомбой. Также сообщается о раненой.

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Россия обстреляла Дружелюбовку в Харьковской области

Как стало известно, враг ударил управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района. Целью оккупантов снова стали гражданские объекты – жилые дома.

В результате обстрела погибли 54-летняя женщина и 57-летний мужчина. Спасатели достали их тела из-под завалов. Еще одна 65-летняя жительница получила ранения – она госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

В селе поврежден и разрушен ряд частных домовладений.

Последствия вражеского удара по Харьковщине / фото прокуратуры

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