Оккупанты обстреляли центр Херсона: погибла сотрудница городской военной администрации
Источник:Алексей Кулеба
Россия не покидает Херсон в покое и постоянно кроет город огнем. В частности, утром 1 ноября враг снова обстрелял центр города.
В результате вражеских обстрелов Херсона погибла женщина. Она работала в военной администрации.
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Есть еще пострадавшие
Россия ударила по областному центру около 9 утра. От вражеской атаки ранения получили еще два человека. Они работают в Департаменте градостроительства. Состояние одного из пострадавших – тяжелое. Им оказывается вся необходимая помощь.
Россияне продолжают терроризировать города и села Украины. Оккупанты наращивают количество и интенсивность ударов – эта ночь прошла с тревогой в ряде областей,
– отметил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба.
Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
Чиновник также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и подчеркнул, что россияне понесут наказание за совершенное.
Россия обстреливает Херсонщину
- Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по поселку Чайкино в Херсонской области. В результате удара есть жертва. Известно также повреждение зернохранилища. В результате обстрела были пострадавшие среди гражданского населения. Также повредили зернохранилище.
- Также российские кафиры 31 октября ударили FPV-дроном в эвакуационный автобус на Херсонщине. По предварительным данным, пострадали 2 человека. Силы обороны Юга сообщили, что угрозы их жизни, к счастью, нет. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь.
- Также оккупанты атаковали 30 октября областной центр. Под обстрел попала маршрутка. По уточненной информации, ранения получили семь человек , сообщил начальник Херсонской городской администрации Роман Мрочко.