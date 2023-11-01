Оккупанты обстреляли центр Херсона: погибла сотрудница городской военной администрации

Россия не покидает Херсон в покое и постоянно кроет город огнем. В частности, утром 1 ноября враг снова обстрелял центр города.

В результате вражеских обстрелов Херсона погибла женщина. Она работала в военной администрации.

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Есть еще пострадавшие

Россия ударила по областному центру около 9 утра. От вражеской атаки ранения получили еще два человека. Они работают в Департаменте градостроительства. Состояние одного из пострадавших – тяжелое. Им оказывается вся необходимая помощь.

Россияне продолжают терроризировать города и села Украины. Оккупанты наращивают количество и интенсивность ударов – эта ночь прошла с тревогой в ряде областей,

– отметил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба.

Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

Чиновник также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и подчеркнул, что россияне понесут наказание за совершенное.

Россия обстреливает Херсонщину