В годовщину освобождения оккупанты совершили массированный обстрел Херсона
Источник:Национальная полиция Украины
В годовщину освобождения Херсона 11 ноября российские захватчики активно обстреливали город. К сожалению, есть пострадавшие.
11 ноября оккупанты атаковали Херсон фактически весь день. На мирные населенные пункты агрессор выпустил 343 снаряда из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, минометов, авиации и БПЛА.
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Ранены 3 мирных жителя и полицейский
Оккупанты непрерывно обстреливали Херсон из артиллерии. В результате был ранен 41-летний полицейский и поврежден служебный автомобиль. Пока угрозы жизни правоохранителя нет.
Также получили ранения 3 женщины в возрасте 54, 38 и 30 лет. У них минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Также дважды в сутки противник атаковал из авиации Тягинку, сбрасывая на многострадальный населенный пункт управляемые авиационные бомбы. В результате взрывов там повреждены хозяйственные постройки и дома местных жителей.
Последствия обстрела Херсона 11 ноября: фото
Как оккупанты отомстили херсонцам
- После деоккупации Херсона российские войска каждый день обстреливают город. Однако 11 ноября, к годовщине освобождения областного центра, враг решил атаковать город с особой жестокостью.
- В ночь на 11 ноября враг начал обстреливать город. В частности, прилетело по областной библиотеке имени Гончара, где начался большой пожар. Спасатели свыше 1,5 часа укрощали пламя, ведь несколько раз им приходилось останавливать тушение из-за активных обстрелов.
- Прежде всего оккупанты били по домам херсонцев. Сообщалось, что один человек погиб. Прокуратура документирует последствия обстрелов. Начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством. Кроме этого, в городе уничтожено много автомобилей.
- Также в обед враги обстреляли дом депутата областного совета Игоря Йосипенко. Мужчину избрали депутатом Херсонского областного совета в 2015 году, после полномасштабной войны он начал волонтерить.