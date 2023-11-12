В годовщину освобождения оккупанты совершили массированный обстрел Херсона

В годовщину освобождения Херсона 11 ноября российские захватчики активно обстреливали город. К сожалению, есть пострадавшие.

11 ноября оккупанты атаковали Херсон фактически весь день. На мирные населенные пункты агрессор выпустил 343 снаряда из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, минометов, авиации и БПЛА.

Смотрите также Флаги в банках и на чердаках, шок и эйфория. Как ВСУ год назад освобождали Херсон

Ранены 3 мирных жителя и полицейский

Оккупанты непрерывно обстреливали Херсон из артиллерии. В результате был ранен 41-летний полицейский и поврежден служебный автомобиль. Пока угрозы жизни правоохранителя нет.

Также получили ранения 3 женщины в возрасте 54, 38 и 30 лет. У них минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.



Также дважды в сутки противник атаковал из авиации Тягинку, сбрасывая на многострадальный населенный пункт управляемые авиационные бомбы. В результате взрывов там повреждены хозяйственные постройки и дома местных жителей.

Последствия обстрела Херсона 11 ноября: фото

Как оккупанты отомстили херсонцам