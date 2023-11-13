Массированный обстрел Херсона: женщину с дедушкой отказались пускать в одно из укрытий

Российские военные продолжают терроризировать Херсон и область. 13 ноября регион попал под атаку. Во время нее случился позорный случай – в укрытие не пустили женщину с дедушкой.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он отметил, что 13 ноября был еще один трудный день для области.

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Почти два десятка пострадавших

С утра и до вечера оккупанты кроют огнем мирные населенные пункты региона. Пока известно о 17 пострадавших,

– отметил он.

По словам Прокудина, самая молодая травмированная – двухмесячный младенец. Девочка находится в больнице с взрывной травмой головы средней степени тяжести. К сожалению, ее дедушку убила страна-агрессор, а за жизнь матери продолжают бороться медики.

А уже после обеда оккупанты атаковали центр Херсона. Погибли два человека и еще десять травмированы. Также еще два человека попали под обстрел в Бериславе, отметил глава ОВА.

И на фоне таких трагических новостей, получил неприятное и даже отвратительное известие. Речь идет о ситуации, когда женщину с дедушкой отказались пускать в укрытие представители одной из энергетических компаний,

– добавил Прокудин.

По его словам, такое поведение позорно и недопустимо. Он подчеркнул, что укрытие – для всех, а не только для работников или посетителей. Глава ОВА выразил надежду, что все ответственные лица его услышали и поняли.

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