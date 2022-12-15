Оккупанты обстреляли пункт Красного Креста в Херсоне: погибла волонтерка

Россия продолжает терроризировать украинцев, обстреливая города. В четверг, 15 декабря, в Херсоне оккупанты попали ракетой в пункт помощи Красного Креста.

Утром российские оккупанты обстреляли центр города Херсона. Осколки снарядов повреждены жилые дома.

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В результате обстрела погиб человек

К сожалению, в результате российской атаки погибла волонтер и парамедикиня. При обстреле она находилась на улице, ее смертельно ранили осколки вражеских снарядов.

24 канал выражает искренние соболезнования семье и близким погибшей!

Еще три человека получили ранения, двое из них госпитализированы в медучреждение. В настоящее время врачи оказывают им необходимую помощь.

Последствия обстрела Херсона: смотрите видео

Россияне обстреляли ряд регионов Украины

В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что за день захватчики обстреляли Херсонщину 16 раз. Кроме того, сегодня снова под обстрел попали общины Харьковской области.

По словам главы государства, в Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют.

Зеленский убежден, что из-за своей немощности перед ВСУ россияне физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, даже стен, которые можно использовать для любой обороны.

Оккупанты продолжают обстреливать Херсон: коротко