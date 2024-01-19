Россияне ударили по жилым домам в Херсоне: есть погибший, ранен ребенок
Источник:Александр Прокудин
Российская армия в очередной раз нанесла циничный удар по Херсону — на этот раз оккупанты обстреляли жилые дома в Днепровском районе. К сожалению, известно о погибшей женщине, ранен подросток.
Власти около 15:14 отметили, что захватчики начали артиллерийский обстрел Херсона с оккупированного левого берега. Чуть позже оккупанты сбросили на ремонтную бригаду взрывчатку.
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Последствия российского обстрела
Россияне 19 января обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона. Во время этого обстрела был поврежден четырехэтажный дом. В одной из квартир спасатели обнаружили тело женщины. Погибшей было около 50 лет.
Также осколковые ранения получил 16-летний парень. Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.
Сейчас он госпитализирован. У ребенка травмирована левая нога. Медики готовят раненого к срочной операции,
– отметил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.
Кроме того, в этот же день россияне сбросили с дрона взрывчатку на аварийную бригаду КП "Херсонский водоканал" в пригороде. Взрыв повредил ремонтный автомобиль коммунального предприятия. Предварительно пострадавших нет.
Обстрелы Херсона
- Два дня назад, 17 января, россияне так же ударили по Днепровскому району Херсона – снова атаковали частные дома. В одном из гаражей вспыхнул пожар. Сгорел автомобиль и гараж полностью. Один человек, находившийся на улице, погиб. Ранены две женщины.
- Отмечается, что днем ранее, 16 января, россияне более 70 раз обстреляли правобережье Херсонщины. 36 из них – атаки на Херсон. Всего за вторник захватчики выпустили более 350 снарядов.
- В Херсоне почти нет или нет многоэтажек, где бы ни были повреждены окна. Однако при всей этой жизни в прифронтовом городе продолжается, там развивается бизнес.