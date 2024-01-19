Россияне ударили по жилым домам в Херсоне: есть погибший, ранен ребенок

Российская армия в очередной раз нанесла циничный удар по Херсону — на этот раз оккупанты обстреляли жилые дома в Днепровском районе. К сожалению, известно о погибшей женщине, ранен подросток.

Власти около 15:14 отметили, что захватчики начали артиллерийский обстрел Херсона с оккупированного левого берега. Чуть позже оккупанты сбросили на ремонтную бригаду взрывчатку.

Смотрите также "Легкие санитарные потери": какова на самом деле для России ситуация на левобережье Херсонщины

Последствия российского обстрела

Россияне 19 января обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона. Во время этого обстрела был поврежден четырехэтажный дом. В одной из квартир спасатели обнаружили тело женщины. Погибшей было около 50 лет.

Также осколковые ранения получил 16-летний парень. Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Сейчас он госпитализирован. У ребенка травмирована левая нога. Медики готовят раненого к срочной операции,

– отметил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.

Кроме того, в этот же день россияне сбросили с дрона взрывчатку на аварийную бригаду КП "Херсонский водоканал" в пригороде. Взрыв повредил ремонтный автомобиль коммунального предприятия. Предварительно пострадавших нет.

Обстрелы Херсона