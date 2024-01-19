Влада близько 15:14 зазначила, що загарбники почали артилерійський обстріл Херсона з окупованого лівого берега. Трохи пізніше окупанти скинули на ремонтну бригаду вибухівку.

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Наслідки російського обстрілу

Росіяни 19 січня обстріляли з артилерії Дніпровський район міста Херсон. Під час цього обстрілу був пошкоджений чотириповерховий будинок. В одній із квартир рятувальники виявили тіло жінки. Загиблій було близько 50 років.

Також уламкових поранень зазнав 16-річний хлопець. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Наразі він ушпиталений. У дитини травмована ліва нога. Медики готують пораненого до термінової операції,

– зазначив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством.

Окрім цього, цього ж дня росіяни скинули з дрона вибухівку на аварійну бригаду КП "Херсонський водоканал" у передмісті. Вибух пошкодив ремонтний автомобіль комунального підприємства. Попередньо постраждалих немає.

Обстріли Херсона