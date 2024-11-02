"Ранены обе ноги": в Херсоне полиция показала первые минуты после смертельного обстрела
Россия продолжает террор против Украины. 2 ноября враг действовал на нервы киевлянам, обстрелял Днепропетровскую область и Херсон. Правоохранители показали кадры с места происшествия.
О видеофиксации обстрела, которую удалось сделать нагрудным камерам полицейских, пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию. На Херсонщине атаки дронов на автомобили стали ежедневными.
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Обстрел Херсона попал на видео
Херсон. Сегодня нелюди в очередной раз обстреляли город. Погибла женщина и есть раненые, среди которых дети. Патрульные оперативно отправились на помощь. Разбирали завалы, накладывали турникеты и на бронированных автомобилях эвакуировали раненых,
– говорится в заметке.
Полиция помогает раненым: смотрите видео (Осторожно, чувствительные кадры!)
К сожалению, в украинских реалиях работа полиции – это не только выписать штраф. Россияне ежедневно и каждую ночь совершают преступления, считая, что они останутся безнаказанными. Но это не так.
В ХОВА напомнили советы, как вести себя, если видите вражеский дрон
Если слышите звук дрона или видите неизвестный объект в небе – немедленно направляйтесь в укрытие!
Если находитесь на открытой местности – бегите зигзагом к ближайшему рву или канаве, чтобы оператор беспилотника не мог прицелиться.
Ни в коем случае не подходите и не трогайте сбитый дрон. Отойдите подальше и вызовите ГСЧС по номеру 101 или полицию по номеру 102.
Как действовать, если заметили российский дрон / Фото из телеграм-канала ХОВА