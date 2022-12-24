Абсолютное зло: в Херсонском облсовете назвали цель постоянных обстрелов города россиянами
Российские оккупанты в канун Рождества цинично обстреляли центр Херсона. За день было зафиксировано несколько вражеских атак по городу.
Кроме того, захватчики обстреливали не только Херсон, но и другие общины области. Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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Какова цель постоянных обстрелов россиян
Первый заместитель главы Херсонского облсовета сообщил, что прилеты были зафиксированы также в деоккупированных общинах. Он отметил, что более подробная информация будет впоследствии.
Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь людей, которые были ранены. К сожалению, там есть тяжелые случаи,
– отметил Соболевский.
Российская оккупационная армия по всей территории нашей страны, в том числе и в Херсонской области, делает все возможное, чтобы ухудшить жизнь мирных украинцев. Захватчики – это абсолютное зло.
В течение последних 2 недель оккупанты активно бьют по учебным заведениям и больницам. В частности, 23 декабря враг цинично обстрелял одно из медицинских учреждений, а уже на следующий день совершил очередные террористические действия против наших граждан.
Соболевский рассказал детали обстрела Херсона: смотрите видео
Соболевский подчеркнул, что рядом с местами обстрела не было никаких военных целей. Кроме того, там не было и объектов критической инфраструктуры. Россияне обстреляли центральный рынок Херсона и главную улицу, зная, что это места большого скопления людей.
"Россияне сознательно сделали так, чтобы у нас сегодня было как можно больше жертв после их обстрелов", – подытожил первый заместитель главы Херсонского облсовета.
Оккупанты массированно обстреляли Херсон: что известно
- 24 декабря около 10:45 оккупанты обстреляли центр города из реактивных систем залпового огня. В результате загорелся крупнейший рынок и разрушен ряд зданий.
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что сейчас известно о 55 раненых и 10 погибших из-за вражеского обстрела. 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- Кроме того, среди раненых в результате атаки россиян есть 6-летняя девочка. За ее жизнь боролись медики, и ее удалось спасти. К сожалению, ребенок остался без глаза и с переломом ноги, поэтому ее эвакуируют в Киев.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на очередной террористический акт врага. Он обратился к тем, кто предлагает принять во внимание "мирные инициативы Владимира Путина и Сергея Лаврова", и подчеркнул, что прямо сейчас Россия "ведет переговоры".