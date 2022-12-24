Абсолютное зло: в Херсонском облсовете назвали цель постоянных обстрелов города россиянами

Российские оккупанты в канун Рождества цинично обстреляли центр Херсона. За день было зафиксировано несколько вражеских атак по городу.

Кроме того, захватчики обстреливали не только Херсон, но и другие общины области. Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Первый заместитель главы Херсонского облсовета сообщил, что прилеты были зафиксированы также в деоккупированных общинах. Он отметил, что более подробная информация будет впоследствии.

Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь людей, которые были ранены. К сожалению, там есть тяжелые случаи,

– отметил Соболевский.

Российская оккупационная армия по всей территории нашей страны, в том числе и в Херсонской области, делает все возможное, чтобы ухудшить жизнь мирных украинцев. Захватчики – это абсолютное зло.

В течение последних 2 недель оккупанты активно бьют по учебным заведениям и больницам. В частности, 23 декабря враг цинично обстрелял одно из медицинских учреждений, а уже на следующий день совершил очередные террористические действия против наших граждан.

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Соболевский подчеркнул, что рядом с местами обстрела не было никаких военных целей. Кроме того, там не было и объектов критической инфраструктуры. Россияне обстреляли центральный рынок Херсона и главную улицу, зная, что это места большого скопления людей.

"Россияне сознательно сделали так, чтобы у нас сегодня было как можно больше жертв после их обстрелов", – подытожил первый заместитель главы Херсонского облсовета.

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