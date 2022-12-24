Крім того, загарбники обстрілювали не лише Херсон, а й інші громади області. Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
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Яка мета постійних обстрілів росіян
Перший заступник голови Херсонської облради повідомив, що прильоти були зафіксовані також у деокупованих громадах. Він зауважив, що детальніша інформація буде згодом.
Зараз лікарі продовжують боротися за життя людей, які були сьогодні поранені. На жаль, там є важкі випадки,
– зазначив Соболевський.
Російська окупаційна армія по всій території нашої країни, зокрема й на Херсонщині, робить усе можливе, щоб погіршити життя мирних українців. Загарбники є абсолютним злом.
Упродовж останніх 2 тижнів окупанти активно б'ють по навчальних закладах та лікарнях. Зокрема, 23 грудня ворог цинічно обстріляв один з медичних закладів, а вже наступного дня здійснив чергові терористичні дії проти наших громадян.
Соболевський розповів деталі обстрілу Херсона: дивіться відео
Соболевський підкреслив, що поряд з місцями обстрілу не було жодних військових цілей. Крім того, там не було й об'єктів критичної інфраструктури. Росіяни обстріляли центральний ринок Херсона та головну вулицю, знаючи, що це місця великого скупчення людей.
"Росіяни свідомо зробили так, щоб у нас сьогодні було якомога більше жертв після їхніх обстрілів", – підсумував перший заступник голови Херсонської облради.
Окупанти масовано обстріляли Херсон: що відомо
- 24 грудня близько 10:45 окупанти обстріляли центр міста з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок цього загорівся найбільший ринок та зазнали руйнувань низка будівель.
- Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що наразі відомо про 55 поранених та 10 загиблих через ворожий обстріл. 18 постраждалих перебувають у важкому стані.
- Крім того, серед поранених внаслідок атаки росіян є 6-річна дівчинка. За її життя боролися медики і її вдалося врятувати. На жаль, дитина залишилася без ока та має перелом ноги, тому її евакуюють до Києва.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на черговий терористичний акт ворога. Він звернувся до тих, хто пропонує взяти до уваги "мирні ініціативи Владіміра Путіна та Сєргєя Лаврова" та наголосив, що просто зараз Росія "веде переговори".