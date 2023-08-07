Оккупанты ударили по дому в центре Херсона: погибла женщина, пострадали двое спасателей

В ночь на 7 августа российские оккупанты обстреливали Херсон. К сожалению, в результате этого есть погибшие и раненые.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поэтому уже начато производство по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Последствия обстрела Херсона

Как стало известно, 7 августа около 0:05 российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряды попали в частный и многоквартирный дом – там возникли пожары. Под завалами частного дома погибла женщина.

Из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы.

Также 6 августа около 21:10 оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по селу Ольговка Бериславского района. Пострадали двое местных жителей, один из них госпитализирован. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.



Враг обстрелял Херсон / фото прокуратуры

В Херсонской ОВА уточнили, что российская армия продолжила крыть огнем дома херсонцев в центральной части города.

Около 00:50 оккупанты обстреляли жилой дом. У 8 человек диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одно маломобильное лицо,

– рассказала власть.

Также во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.

Через полчаса обстрелы продолжились. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины – контузия.

Около 3:15 армия России снова атаковала дом. Была ранена 93-летняя женщина. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали.



Пожар в обстрелянном доме в Херсоне / фото Андрея Ермака

В ГСЧС отметили, что сообщение о происшествии в Службу спасения поступило 7 августа в 00:45. В результате атаки произошло возгорание фасада девятиэтажного дома с первого по пятый этаж на площади 350 квадратных метров.

На месте происшествия подразделениями ГСЧС спасены 2 человека, еще 7 – эвакуированы. Спасатели локализовали пожар в 02:20 и полностью ликвидировали в 03:35. К работам было задействовано 23 спасателя и 6 единиц техники.

Последствия атаки по Херсону / фото ГСЧС

Массированные обстрелы Херсона