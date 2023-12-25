Били прицельно: россияне обстреляли третий склад с гуманитаркой в Херсоне
Источник:Громадское радио
Российские захватчики на протяжении нескольких дней уничтожили уже третью базу с гуманитарной помощью в Херсоне. Оккупанты намеренно бьют по гуманитарным центрам.
Командир херсонского областного отряда быстрого реагирования общества Красного Креста Украины Николай Тараненко сообщил, что российская армия снова обстреляла склад с гуманитарной помощью в Херсоне.
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Оккупанты уничтожили склад с гуманитарной помощью
В ночь на 20 декабря россияне уничтожили склады двух гуманитарных организаций в Херсоне. 25 декабря стало известно, что оккупанты уничтожили еще одну базу. Они попали в нее дронами-камикадзе "Шахед".
Российские войска разрушили уже третью базу, они бьют по гуманитарным центрам. Дважды накрывали склады других организаций, но совсем недавно они накрыли наш склад гуманитарной помощи, склад Красного Креста,
– сказал Николай Тараненко.
Он подчеркнул, что оккупанты били прицельно. В частности, в склад Красного Креста прилетели три "Шахеда". К сожалению, сгорело все, что там было.
Он добавил, что вражеские обстрелы Херсона и области не утихают – ежедневно от 30 до 50 ударов. По его словам, теперь россияне "перешли на баллистику, от которой тяжело скрываться".
Какая ситуация в Херсоне
- В ночь на 24 декабря россияне беспощадно били именно по гражданской инфраструктуре. От обстрелов пострадали школа, больницы, котельная, теплосети города, жилые частные и многоэтажные дома. К сожалению, есть погибшие. В результате террористического обстрела 4 человека погибли, еще 9 – получили ранения, из них 1 ребенок.
- Враг продолжает обстрел города. 25 декабря глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что за прошедшие сутки россияне выпустили по Херсону 16 снарядов. Известно, что оккупанты попали по территории завода.