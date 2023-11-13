Состояние пострадавших тяжелое: в Херсонской области оккупанты обстреляли авто с двухмесячным младенцем

Днем 13 ноября в пригороде Херсона российские оккупанты обстреляли автомобиль с гражданскими. В нем находился двухмесячный ребенок.

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал 24 Каналу о подробностях террористического удара и состоянии пострадавших. По его словам, россияне продолжают обстреливать город.

Вашему вниманию Россияне плотным огнем накрыли центр Херсона: жуткие фото последствий осбстела

Так, в результате прицельного удара российских оккупантов автомобиль полностью сгорел. К сожалению, погиб 64-летний мужчина, находившийся за рулем.

Вероятно, этот обстрел был из артиллерии. Погиб дедушка, маме и ребенку удалось спастись. Они были доставлены в больницу,

– отметил Толоконников.

Двухмесячный младенец получил ранения в голову средней тяжести, маму дообследуют.

В Херсоне продолжаются обстрелы

"Теперь Херсон также под обстрелами. Уже было более десяти взрывов в центре, есть возгорание", – добавил Толоконников.

Людей настойчиво просят оставаться в укрытиях, пока российские обстрелы не прекратятся.

Ситуация в Херсоне: последние новости

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме