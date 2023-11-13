Состояние пострадавших тяжелое: в Херсонской области оккупанты обстреляли авто с двухмесячным младенцем
Днем 13 ноября в пригороде Херсона российские оккупанты обстреляли автомобиль с гражданскими. В нем находился двухмесячный ребенок.
Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал 24 Каналу о подробностях террористического удара и состоянии пострадавших. По его словам, россияне продолжают обстреливать город.
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Так, в результате прицельного удара российских оккупантов автомобиль полностью сгорел. К сожалению, погиб 64-летний мужчина, находившийся за рулем.
Вероятно, этот обстрел был из артиллерии. Погиб дедушка, маме и ребенку удалось спастись. Они были доставлены в больницу,
– отметил Толоконников.
Двухмесячный младенец получил ранения в голову средней тяжести, маму дообследуют.
В Херсоне продолжаются обстрелы
"Теперь Херсон также под обстрелами. Уже было более десяти взрывов в центре, есть возгорание", – добавил Толоконников.
Людей настойчиво просят оставаться в укрытиях, пока российские обстрелы не прекратятся.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Ситуация в Херсоне: последние новости
- Как известно, 11 ноября была годовщина освобождения Херсона от российских захватчиков. В этот день враг активно обстреливал город и выпустил 343 снаряда из разного вооружения, в том числе из авиации. В результате атаки был ранен правоохранитель и поврежден служебный автомобиль.
- Кроме того, в результате вражеских обстрелов были повреждены дома херсонцев и припаркованные автомобили. Пострадали три человека, один из них погиб. Две женщины получили ранения, одна из них находится в больнице.
- Российские оккупанты нанесли удар также 12 ноября. Враг попал в научную библиотеку имени Олеся Гончара, в результате чего в здании возник пожар. К счастью, никто из людей не пострадал.