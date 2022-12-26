Циничный обстрел центра Херсона: сколько людей остаются в тяжелом состоянии

Херсон приходит в себя от террористического обстрела со стороны России, который состоялся 24 декабря. Медики продолжают бороться за жизнь людей, которые находятся в тяжелом состоянии.

В результате удара России по центру Херсона 64 человека получили ранения, из которых 18 остаются в тяжелом состоянии. За жизнь раненых борются медицинские работники.

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Обстрел унес жизни работницы районного совета

Сообщается, что в результате вражеских обстрелов погибли 11 человек.

Херсонский городской совет информирует, что во время обстрела была тяжело ранена соцработница райсовета Галина Шейнрок. В воскресенье, 25 декабря, женщина скончалась от ран в реанимации местной больницы.

Кроме того, из-за постоянных обстрелов чрезвычайно угрожающая ситуация сложилась в Корабельном районе. Во многих домах отсутствует тепло, свет, вода, в некоторых – газ.

Россия обстреляла Херсон: что известно