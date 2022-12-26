Циничный обстрел центра Херсона: сколько людей остаются в тяжелом состоянии
Источник:Херсонская ОВА
Херсон приходит в себя от террористического обстрела со стороны России, который состоялся 24 декабря. Медики продолжают бороться за жизнь людей, которые находятся в тяжелом состоянии.
В результате удара России по центру Херсона 64 человека получили ранения, из которых 18 остаются в тяжелом состоянии. За жизнь раненых борются медицинские работники.
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Обстрел унес жизни работницы районного совета
Сообщается, что в результате вражеских обстрелов погибли 11 человек.
Херсонский городской совет информирует, что во время обстрела была тяжело ранена соцработница райсовета Галина Шейнрок. В воскресенье, 25 декабря, женщина скончалась от ран в реанимации местной больницы.
Кроме того, из-за постоянных обстрелов чрезвычайно угрожающая ситуация сложилась в Корабельном районе. Во многих домах отсутствует тепло, свет, вода, в некоторых – газ.
Россия обстреляла Херсон: что известно
- Российские войска официально 11 ноября сбежали из Херсона, в который вошли ВСУ. После этого оккупанты начали обстреливать Херсон и территорию области, которую ВСУ деоккупировали.
- Один из самых кровавых обстрелов Херсона произошел в канун Рождества. Оккупанты обстреляли центр Херсона из "Градов".
- В результате обстрелов загорелся один из крупнейших в Херсоне рынков – Центральный. Также были потрясены жилые кварталы и инфраструктура.
- Обстрелы Херсона продолжались вечером 24 декабря, а также продолжились на Рождество. Известно, что в результате обстрела одна из жертв сгорела заживо в машине. Также из-за теракта оккупантов 6-летняя девочка потеряла глаз.
- Всего в течение 24 декабря в Херсонской области погибли 16 человек, из которых – 3 работника ГСЧС, которые взорвались во время разминирования.