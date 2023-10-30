В полночь враг бил с левобережья по центру Херсона: есть повреждения, погибшие и пострадавшие
Источник:Роман Мрочко
Россия ежедневно наносит удары по украинским городам, в частности, по Херсону. В результате вражеского обстрела областного центра есть разрушения, пострадавшие и, к сожалению, погибшие.
В понедельник утром, 30 октября, начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко рассказал, какая ситуация в городе. Также глава ОВА Александр Прокудин проинформировал о том, что произошло в целом в регионе за минувшие сутки.
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Удары по Херсону и области
По словам Мрочко, около полуночи, 30 октября, захватчики с временно оккупированного левого берега обстреляли центральный район Херсона. Из-за этого были повреждены, в частности, многоэтажки. Один человек погиб и есть трое раненых.
Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там женщина погибла 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу,
– констатировал чиновник.
Глава городской военной администрации уточнил, что в результате этого обстрела были ранены также мужчина 68 лет и женщина 36 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Вместе с тем важно, что было зафиксировано за минувшие сутки 42 прилета управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонской области. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; помещение медицинского учреждения и территорию учебного заведения в Бериславском районе; социальный центр в Херсоне,
– написал руководитель ОВА.
В сообщении Прокудина также говорится, что из-за российских атак 2 человека погибли, еще 4 – получили ранения в Херсоне и области за минувшие сутки. Очевидно, это с теми данными, которые обнародовал Мрочко.
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Террор не прекращается
- В ночь на 30 октября Россия атаковала наше государство 12 дронами-камикадзе типа "Шахед" и 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59.
- Все цели удалось сбить украинской противовоздушной обороне. Однако обломки вражеских беспилотных летательных аппаратов упали в Николаевской области.
- В результате вспыхнул пожар в складском помещении. Выехали пожарные, чтобы оперативно его ликвидировать.
- Кроме того, обломки вражеских ракет упали на Днепропетровщине. Были повреждены многоэтажка, дом и авто.