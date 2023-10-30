В полночь враг бил с левобережья по центру Херсона: есть повреждения, погибшие и пострадавшие

Россия ежедневно наносит удары по украинским городам, в частности, по Херсону. В результате вражеского обстрела областного центра есть разрушения, пострадавшие и, к сожалению, погибшие.

В понедельник утром, 30 октября, начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко рассказал, какая ситуация в городе. Также глава ОВА Александр Прокудин проинформировал о том, что произошло в целом в регионе за минувшие сутки.

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Удары по Херсону и области

По словам Мрочко, около полуночи, 30 октября, захватчики с временно оккупированного левого берега обстреляли центральный район Херсона. Из-за этого были повреждены, в частности, многоэтажки. Один человек погиб и есть трое раненых.

Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там женщина погибла 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу,

– констатировал чиновник.

Глава городской военной администрации уточнил, что в результате этого обстрела были ранены также мужчина 68 лет и женщина 36 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как констатировал председатель ОВА Прокудин, только за эти одни сутки оккупанты выпустили по Херсону 46 снарядов. В общей сложности по региону совершили 95 обстрелов, выпустив 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Вместе с тем важно, что было зафиксировано за минувшие сутки 42 прилета управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонской области. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; помещение медицинского учреждения и территорию учебного заведения в Бериславском районе; социальный центр в Херсоне,

– написал руководитель ОВА.

В сообщении Прокудина также говорится, что из-за российских атак 2 человека погибли, еще 4 – получили ранения в Херсоне и области за минувшие сутки. Очевидно, это с теми данными, которые обнародовал Мрочко.

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Террор не прекращается