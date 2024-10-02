Иран имеет много уязвимых мест: какие могут быть последствия за атаку на Израиль

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Ответ обязательно будет. А сам Иран имеет уязвимые места, куда может прилететь.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, прокомментировав обстрел Израиля 1 октября. В целом в Иране было два мнения относительно удара. Первая – осуществить эту атаку. Вторая – проявить сдержанность, чтобы не приблизить приход к власти в США Дональда Трампа.

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Каким может быть ответ на обстрел Израиля

Как отметил Зильбер, на днях раздавались взрывы на военных объектах хуситов в Йемене, которые расположены в более чем 1600 километрах от Израиля. Это четкий сигнал, что Израиль может достать до любой точки на Ближнем Востоке.

На самом деле Иран имеет значительное количество уязвимых мест. И тут речь идет не только о ядерных объектах.

Я говорю о топливных терминалах; о морских портах, откуда вывозят нефть. Израиль может легко парализовать нефтяную промышленность Ирана. И тогда прекратится поступление наличности в иранскую казну. Это будет довольно болезненный удар для Ирана,

– рассказал Зильбер.

Также недавно бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что в свое время руководитель иранского подразделения, который должен был противостоять операциям израильской разведки, был агентом Моссада. Это демонстрирует, что Израиль глубоко проник в иранские структуры.

Обратите внимание! Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил большую ошибку и поплатится за это. Известно, что Тегеран запустил около 180 ракет. Соединенные Штаты помогали Израилю отражать эту ракетную атаку.

Вражда между Ираном и Израилем началась после Исламской революции в 1979 году. Несмотря на это, Иран совершил первую прямую атаку по Израилю со своей территории только в апреле 2024 года. До этого это делали через ХАМАС, "Хезболлу" и тому подобное. Также недавно Израиль уничтожил верхушку группировки "Хезболла". Там удалось ликвидировать их лидера Хасана Насраллу.