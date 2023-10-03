Для защиты энергосистемы от ударов: на Севере Украины усиливают мобильные огневые группы

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал об усилении обороны украинской армией Севера нашего государства. В частности, там ужесточаются мобильные огневые группы.

В частности, это делают, чтобы противодействовать будущим атакам России по энергетической инфраструктуре Украины. В конце концов, это поможет критической инфраструктуре работать лучше, несмотря на постоянную угрозу с неба.

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Как происходит подготовка обороны на Севере

Наев отметил, что в Северной операционной зоне принимаются меры, чтобы повысить количество огневых мобильных групп. В настоящее время этот процесс руководят военные вместе с председателями областных военных администраций.

По словам генерала, это необходимо для того, чтобы повысить эффективность украинской системы противовоздушной обороны.

Чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя защищенным, а наши объекты энергетической инфраструктуры в зимних условиях были готовы работать по полной,

– подчеркнул он.

Сергей Наев рассказал о подготовке мобильных огневых групп на Севере / Видео из телеграм-канала Сергея Наева

Напоследок Наев рассказал, что украинская армия движется дальше в победе над врагом. Он также подчеркнул, что все вместе мы сможем закончить войну, а также сказал национальный лозунг – Слава Украине!

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