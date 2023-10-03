Для защиты энергосистемы от ударов: на Севере Украины усиливают мобильные огневые группы
Источник:Сергей Наев
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал об усилении обороны украинской армией Севера нашего государства. В частности, там ужесточаются мобильные огневые группы.
В частности, это делают, чтобы противодействовать будущим атакам России по энергетической инфраструктуре Украины. В конце концов, это поможет критической инфраструктуре работать лучше, несмотря на постоянную угрозу с неба.
К теме Отключение в 8 регионах, тракториста убило током: что со светом в Украине 2 октября
Как происходит подготовка обороны на Севере
Наев отметил, что в Северной операционной зоне принимаются меры, чтобы повысить количество огневых мобильных групп. В настоящее время этот процесс руководят военные вместе с председателями областных военных администраций.
По словам генерала, это необходимо для того, чтобы повысить эффективность украинской системы противовоздушной обороны.
Чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя защищенным, а наши объекты энергетической инфраструктуры в зимних условиях были готовы работать по полной,
– подчеркнул он.
Сергей Наев рассказал о подготовке мобильных огневых групп на Севере / Видео из телеграм-канала Сергея Наева
Напоследок Наев рассказал, что украинская армия движется дальше в победе над врагом. Он также подчеркнул, что все вместе мы сможем закончить войну, а также сказал национальный лозунг – Слава Украине!
Россияне снова начали обстрел энергетики Украины
- Враг 21 сентября 2023 впервые за почти пол года нанес обстрел по энергетической инфраструктуре нашего государства. В частности, в Киеве были первые отключения света.
- Без электроэнергии остались жители нескольких микрорайонов Святошинского района столицы. Также были повреждены сети и в Киевской области.
- Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что из-за повреждений почти тысяча абонентов осталась без света. Он также предостерег, что такие атаки могут продолжаться на украинскую энергетику и дальше.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что энергетический террор нашего государства уже длится около 2 недель. Однако пока последствия таких действий оккупантов не ощутимы для наших граждан.