Людей не пускают: Ткаченко показал самую разрушенную многоэтажку в Киеве

Россия снова массированно атаковала Киев в ночь на 4 июля. Один из "Шахедов" попал вблизи жилого дома. Есть подозрения, что здание может находиться в аварийном состоянии.

Как рассказал журналист 24 Канала Артур Зайонц, в результате атаки по Киеву больше всего пострадали Соломенский и Святошинский районы. Российские оккупанты снова целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре.

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Что известно о последствиях удара по Киеву

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, по Киеву сейчас работают ГСЧС. В целом по всему городу повреждено более 50 зданий.

В Святошинском районе повредило около 10 домов, а в Соломенском – около 30. Сейчас продолжается обход людей. Повсюду работает ГСЧС вместе с коммунальными службами и районными администрациями. Ведутся поисково-спасательные работы,

– отметил Ткаченко.

По предварительным данным, в результате российской атаки по Киеву нет погибших. Известно также о 24 пострадавших. Среди них – 10-летний ребенок.

Есть вероятность обвала одного из жилых домов. Сейчас специалисты обследуют место, чтобы выявить, подлежит ли он восстановлению. Людей туда не пускают.

Все отселены. Будет проводиться инструментальное обследование. После того будет понятно, что именно делать с домом. Подлежит ли он восстановлению или же находится в аварийном состоянии. Сейчас работает ГСЧС и разбирает завалы,

– рассказал Ткаченко.

Добавим, Россия использовала рекордное количество беспилотников. Воздушные силы ВСУ сообщали о 539 дронов, из которых было 330 "Шахедов". Также враг ударил по Украине крылатыми и баллистическими ракетами.