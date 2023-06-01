Закрытое укрытие в Киеве: когда последний раз проверяли убежище поликлиники
Во время ракетной атаки на Киев три человека погибли, потому что не смогли попасть в укрытие – оно было закрыто. В настоящее время власти выясняют, когда последний раз проверяли убежище .
Не было информации, что убежище было проблемным. Об этом в эфире национального телемарафона заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук. 24 Канал.
Кстати говоря Может быть нокаут, – Зеленский отреагировал на трагедию у укрытия в Киеве
Что касается проведения проверок – Ткачук готов подготовить соответствующие документы. Эти данные нужно узнать.
Надо поднять архивы, когда последний раз проверяли убежище,
– сказал чиновник.
Однако Ткачук заверил, что в течение 2022 все убежища проверяли. Однако добавил, что в этом вопросе срабатывает человеческий фактор, в частности действия коменданта. Он отметил, что когда власти приходят с проверкой, все хорошо. В то же время проблемы возникают во время тревоги.
Что известно о трагедии у укрытия в Киеве
- Ночью 1 июня россияне атаковали Украину 10 баллистическими ракетами "Искандер". Наши силы ПВО сбили ракеты, но обломки повредили детскую поликлинику, десятки многоэтажек, автомобили и многое другое.
- Погибли 3 человека – две женщины и 9-летняя девочка. По словам свидетелей, люди погибли, потому что дверь укрытия была заперта.
- Правоохранители уже приступили к расследованию. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что виновные будут наказаны. Он "пообещал нокаут".