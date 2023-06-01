Отважно оказали помощь при атаке Киева: щемящее видео из нагрудной камеры патрульного
Источник:Патрульная полиция Украины
Ночью 1 июня российские захватчики в очередной раз атаковали ракетами Киев. В полиции показали, как спасали раненых людей.
Правоохранители обнародовали кадры из бодикамер во время ночной атаки по Киеву. Полицейские смело предоставили помощь пострадавшим людям.
Смотрите также Момент атаки на Киев попал на нагрудную камеру патрульного: видео разрывает сердце
Щемящее видео от патрульных
На опубликованном видео можно увидеть, как мужественные патрульные оказывают помощь пострадавшим в результате ночной атаки в Киеве 1 июня.
Мы снова убеждаемся, что у оккупантов нет ничего святого, даже когда весь цивилизованный мир отмечает Международный день защиты детей. Вместо поздравлений и веселых мероприятий, маленькие украинцы получили плач и горе,
– отметили в полиции.
Так, правоохранители обнаружили раненых киевлян, пострадавших от обломков вражеской ракеты. Патрульные немедленно приступили к оказанию помощи – одному из мужчин они перебинтовали ногу. После этого людей госпитализировали и, к счастью, они спасены.
Как патрульные спасли киевлян: смотрите видео
Ракетная атака Киева 1 июня: все, что известно
- В ночь на 1 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Обломки вражеской ракеты попали в детскую поликлинику и жилые дома.
- В результате попаданий обломков трое погибших, среди них – один ребенок. Также 10 человек травмированы, из них – один ребенок.
- Утром в Генштабе ВСУ сообщали, что террористы применили ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры в Киевской области. Предварительно, удалось уничтожить 10 из 10 вражеских ракет.
- Как стало известно, захватчики выпустили по Киеву 10 ракет "Искандер", все цели уничтожила украинская противовоздушная оборона
- Враг использовал 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". Ракеты были выпущены из Брянской области.
- Михаил Подоляк считает, что Россия использует время, которое у них осталось до "последнего путинского лета", чтобы убить как можно больше украинцев, которых они ненавидят. Они говорят об этом открыто.