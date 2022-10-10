С сотнями киевлян: посол Германии пряталась в укрытии во время масштабной ракетной атаки

Посол Германии Анка Фельдгузен во время массированного ракетного обстрела Киева пряталась в укрытии вместе с киевлянами.

Анка Фельдгузен рассказала, что находилась в укрытии вместе с сотнями киевлян. В то же время она не указала, говорится о станции метро или другом месте.

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Как Фельдгузен пережидала ракетную опасность

Посол Германии отметила, что поражена спокойствием, с которым жители столицы пережидают воздушную тревогу в хранилище.

С сотнями киевлян в укрытии. Меня поражает покой, царящий здесь, пока Россия обстреливает детские площадки в центре Киева,

– написала Анка Фельдгузен.

Посольство Германии расположено в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого вблизи места, куда попали российские ракеты.

Массированные ракетные обстрелы 10 октября: главное

Утром 10 октября русские войска массированно обстреляли украинские города. Всего за одно утро враг выпустил более 80 ракет, большую часть которых уничтожили силы ПВО.

Российские оккупанты ударили по украинским городам высокоточными крылатыми ракетами наземного, морского и воздушного базирования, в том числе Х101, Х555. Они атаковали Украину из акватории Черного моря и Каспийского региона.

В результате ракетных обстрелов повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Речь идет о 8 регионах и Киеве. Часть областей была обесточена.

Массовый ракетный удар российских террористов унес жизни более десяти человек. Еще около 60 человек получили ранения.

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