В Киеве россияне били по детям: обломки вражеской ракеты упали на территории двух садиков
Источник:МВД
Ночью оккупанты обстреляли Киев ракетами и "Шахедами". Есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые.
Сейчас известно о трех пострадавших. Это 32-летних мужчина и 19-летняя девушка, которых с ранениями госпитализировали в больницу. Еще одной пострадавшей, 24-летней местной жительнице, оказали помощь на месте.
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Падение обломков в Киеве
Падение обломков зафиксировано во всех районах Киева. Повреждения получили котельная учебного заведения, подъезд многоквартирного дома и станция метрополитена.
Также обнаружены обломки на территории двух садиков в Деснянском и Днепровском районах, повреждены пять авто.
Полицейские продолжают работать на местах и собирают доказательства очередного военного преступления России.
Последствия удара по Киеву / Фото МВД
Отметим, что в целом враг атаковал Украину более 50 целями – баллистическими, крылатыми ракетами и "Шахедами".