Атака была сложной: в КГВА сообщили последствия удара по столице

С ночи на 2 сентября россияне атаковали Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Всего по столице выпустили около 20 ракет различных типов.

В результате падения обломков есть разрушения и пожары, которые уже удалось ликвидировать. Подробнее о вражеской атаке 24 Каналу рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

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Последствия атаки по Киеву

В Воздушных силах сообщили, что на столицу Украины летело 9 баллистических ракет и 19 крылатых ракет. Кроме того, еще с ночи Киев атаковали дронами.

Атака была комбинированной, атака была сложной и длилась почти два часа. К сожалению, было падение обломков в нескольких районах столицы,

– рассказал Михаил Шаманов.

В частности, в Святошинском районе Киева произошло возгорание четырех автомобилей. Пожар уже потушили. Кроме того, зафиксировано падение обломков на нежилое здание – огонь также удалось потушить.

Повреждено также помещение станции метрополитена и МАФы, расположенные возле станции метро "Святошин".

В Голосеевском районе обломки упали на нежилое помещение и частично его разрушили. Пожар ликвидировали. Так же огонь потушили в нежилом здании в Шевченковском районе.

Зафиксировано падение обломков без последствий в Подольском, Деснянском, Оболонском и Соломенском районах,

– добавил представитель КГГА.

По состоянию на 10:21 известно о трех пострадавших в результате удара по столице. Одной девушке оказали помощь на месте, а еще двух человек пришлось госпитализировать. Это очередное напоминание о том, что не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Повреждены помещение ВУЗа

Стоит добавить, что в Голосеевском районе был поврежден корпус котельной одного из местных ВУЗов.

Не думаю, что именно это помещение образовательного учреждения было целью, потому что упали обломки. Когда работают силы и средства ПВО, к сожалению, ни баллистические, ни крылатые ракеты не разлетаются на атомы, обломки являются угрозой,

– подчеркнул Шаманов.

Если сбивают ракету, у которой остается боевая часть, она может упасть и взорваться.

"Баллистику пытаются сбивать высоко. Крылатые ракеты заходят в столицу, к сожалению, заходят в столицу на небольших высотах, поэтому разлет обломков может быть довольно большим", – добавил представитель КГВА.

Добавим, что ночью силы ПВО сбили 9 ракет "Искандер-М"/KN-23, 13 крылатых ракет "Х-101" и 20 БпЛА "Shahed".